Hausbesitzer in Baugrube verschüttet - Familie befreit ihn

Dinslaken (dpa/lnw) - Familienangehörige haben in Dinslaken einen verschütteten Hausbesitzer aus einer Baugrube befreit. Nach Feuerwehrangaben war am Freitag beim Aushub eines Schachtes am Haus die Schachtwand abgerutscht und hatte den 84-Jährigen unter sich begraben. Die Familie sei zur Hilfe geeilt und habe den Senior noch vor Eintreffen der Rettungskräfte ausgebuddelt. Er blieb nach Feuerwehrangaben unverletzt.