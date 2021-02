Hochzeitsfeier mit Musik und Buffet in Duisburg aufgelöst

Duisburg (dpa/lnw) - Ordnungskräfte haben in Duisburg eine Hochzeitsfeier mit dutzenden Gästen, Musik und Buffet aufgelöst. 43 Erwachsene und 14 Kinder hätten am Freitagnachmittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Marxloh ohne Abstand und teilweise ohne Mund-Nasenschutz gefeiert, erklärte die Polizei. Einige Gäste seien von außerhalb angereist, hieß es. Das Ordnungsamt verhängte Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und löste die Feier auf.