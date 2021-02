Hamm (dpa/lnw) - Ein Mopedfahrer hat sich am Freitagnachmittag im Hammer Stadtteil Herringen bei einem Unfall leicht verletzt. Der 21-jährige Fahrer kam aus unbekannter Ursache zu Fall. Daraufhin wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. An dem Moped entstand ein leichter Sachschaden.

Von dpa