Olpe (dpa/lnw) - In Olpe ist in der Nacht zum Samstag unmittelbar nach einem Einbruch in einen Tabakladen ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 36-Jährige sei am Tatort angetroffen worden, teilte die Polizei mit. An der Eingangstür des Geschäftes war laut Polizei ein Sachschaden von rund 2 000 Euro entstanden. Die Ermittlungen dauern an..

Von dpa