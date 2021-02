Schalke mit Mustafi und Kolasinac beim VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 kann im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) auf Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi und Kapitän Sead Kolasinac zurückgreifen. Sowohl Mustafi nach muskulären Problemen als auch Kolasinac, der nach Schalke-Angaben erkältet war, stehen in der Startelf des Tabellenletzten. Der zuletzt mit Oberschenkelproblemen angeschlagene Nabil Bentaleb zählt zum Aufgebot, wird aber zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Der VfB Stuttgart tritt mit der gleichen Startelf an wie am vergangenen Wochenende beim 1:0 in Köln.

Von dpa