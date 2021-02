BVB-Stammkeeper Bürki gegen Bielefeld nur auf der Bank

Dortmund (dpa) - Roman Bürki hat seinen Stammplatz im Tor von Borussia Dortmund vorerst offenbar verloren. Trotz überstandener Schulterverletzung muss sich der 30 Jahre alte Schweizer im Spiel des Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld mit einem Platz auf der Bank begnügen. Stattdessen steht sein drei Jahre älterer Landsmann Marwin Hitz in der Startelf. Er hatte den verletzten Bürki bereits in den vergangenen Spielen vertreten und am Donnerstag seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

Von dpa