Wolken und Sonne in NRW: Bodenfrost in den Nächten erwartet

Essen (dpa/lnw) - Zum Monatsende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein trockener Sonne-Wolken-Mix. Im Südwesten des Landes zeigt sich am Sonntag schon früh die Sonne, während es in Teilen Westfalens und im Sauerland tendenziell länger bewölkt bleibt. «Gerade im Münsterland lockert der Himmel nur zögerlich auf», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. In Westfalen werden demnach am Sonntag Temperaturen zwischen acht und zehn Grad erwartet, in der Kölner Bucht und in der Eifel Werte bis zwölf Grad.

Von dpa