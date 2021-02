Mann stürzt nach Streit aus viertem Stock

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem Streit unter Mitbewohnern ist ein 34 Jahre alter Mann in Minden aus dem vierten Stockwerk eines Mehrparteienhauses auf die Straße gestürzt. Er erlitt am späten Samstagabend laut einem Polizeisprecher lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Vier Männer aus der insgesamt sechsköpfigen Wohngemeinschaft seien vorläufig festgenommen worden. Sie sollten am Sonntag vernommen werden.

Von dpa