Betrunkene Frau fährt mit Auto auf Rettungskräfte zu

Köln (dpa/lnw) - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Köln mit ihrem Wagen drei Rettungskräfte und eine Notärztin in Gefahr gebracht, indem sie auf die Helfer zugefahren ist. Diese hätten sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen können, ohne erfasst zu werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die betrunkene Frau attackierte auch die herbeigerufenen Beamten und musste mit zur Wache.

Von dpa