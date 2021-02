Bundesliga-Debüt für U21-Nationaltorhüter Grill

Leverkusen (dpa) - U21-Nationaltorhüter Lennart Grill gibt am Sonntag sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Der 22-Jährige ersetzt im Tor von Bayer Leverkusen im Liga-Spiel gegen den SC Freiburg Niklas Lomb. Der fünf Jahre ältere Lomb hatte zuletzt den verletzten Ersatztorhüter Lukas Hradecky ersetzt, aber sowohl im letzten Liga-Spiel in Augsburg (1:1) als auch beim Europa-League-Aus gegen die Young Boys Bern (0:2) schwerwiegend gepatzt. Der im Sommer für zwei Millionen Euro vom Drittligisten Kaiserslautern gekommene Grill hatte in Leverkusen große Anlaufschwierigkeiten und war eigentlich nur die Nummer drei.

Von dpa