Erste Märzwoche in NRW startet trocken und mit Sonne

In der Nacht zu Dienstag kühle es sich auf bis zu minus zwei Grad ab, weshalb es verbreitet zu Bodenfrost kommen kann, sagte der Meteorologe. Viel Sonne und Temperaturen bis zu 18 Grad am Rhein bringe der Dienstag. Auch am Mittwoch seien wieder bis zu 16 Grad möglich, dabei scheine wieder die Sonne. Es bleibt trocken und heiter. Das soll sich am Donnerstag laut DWD-Prognose ändern: Dann sei mit vielen Wolken und zeitweise Regen im Land zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-635225/2