Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund hält ein Festhalten an einer Bewerbung der Rhein-Ruhr-Initiative um die Sommerspiele 2032 für falsch. Weitere Bemühungen in Deutschland um Olympia in elf Jahren seien «unter Einhaltung der mit allen Beteiligten abgestimmten entscheidenden Voraussetzungen unmöglich», teilte der DOSB am Montag mit.

Von dpa