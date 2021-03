Betrunkene Männer randalieren und verletzen Polizeibeamte

Siegen (dpa/lnw) - Zwei junge Männer haben in einem Bus randaliert, die Fahrerin angegriffen und mehrere Polizeibeamte verletzt. Eine 47 Jahre alte Busfahrerin hatte am Samstag die Polizei in Siegen gerufen, nachdem sie die Fahrkarten der 19 und 23 Jahre alten Männer wegen Betrugsverdachts überprüfen wollte. Laut Polizeiangaben vom Montag haben die betrunkenen Fahrgäste eine Plexiglastrennwand zerschlagen, die Fahrerin massiv beleidigt und versucht, sie mit der Faust zu schlagen.

Von dpa