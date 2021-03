Bombenentschärfung: Autobahn 52 bei Essen gesperrt

Essen (dpa/lnw) - Zur Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagmittag die Autobahn 52 in Höhe von Rüttenscheid vorübergehend gesperrt worden. Das teilte die Stadt mit. Zuvor waren knapp 1300 Menschen in Sicherheit gebracht worden - darunter die Bewohner von zwei Senioreneinrichtungen. Der Blindgänger im Stadtteil Rüttenscheid sollte noch im Laufe des Montags unschädlich gemacht werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Die Bombe war am Freitag bei Bauarbeiten entdeckt worden. An dem größeren Einsatz zur Evakuierung der Umgebung waren laut Stadt rund 300 Hilfskräfte beteiligt.

Von dpa