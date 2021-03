Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sogenannte Impf-Vordrängler scharf kritisiert. Er habe volles Verständnis, dass bekannt gewordene Fälle den Menschen «zurecht richtig - wie man in Westfalen sagt - sauer aufstoßen», sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. «Die gesellschaftliche Ächtung darüber steht außer Frage», sagte der Minister weiter.

Von dpa