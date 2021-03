55-Jähriger ohne Waffenschein sammelt Weltkriegswaffen

Troisdorf (dpa/lnw) - Ein 55-Jähriger ist in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis mit einer umfangreichen Sammlung an scharfen Waffen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg aufgeflogen. Der Mann, der nicht mal einen Waffenschein besitzt, hatte bei sich zu Hause unter anderem halb- und vollautomatische Gewehre der Wehrmacht, passende Munition sowie Panzergranaten gehortet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Sammlung habe er in einem offenen Regal aufbewahrt. Polizisten entdeckten das Arsenal bei einer Durchsuchung der Wohnung. Eine Bekannte hatte den Angaben zufolge als Zeugin einen Tipp gegeben.

