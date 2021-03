Kölner Stadtwald: Vergewaltigung vielleicht nur vorgetäuscht

Die Frau hatte angegeben, am vergangenen Mittwochmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.00 Uhr vergewaltigt worden zu sein. Der unbekannte Täter sprach sie demnach in der Nähe des bekannten Ausflugslokals «Haus am See» am Decksteiner Weiher an, bedrohte sie, führte sie in ein angrenzendes Waldstück und vergewaltigte sie dort. Die Polizei hatte daraufhin im Tatortbereich Fahndungsplakate aufgehängt und nach Zeugen gesucht.

