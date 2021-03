Ex-Profi Büskens und Cinel leiten das Schalker Training

Gelsenkirchen (dpa) - Mike Büskens und Onur Cinel haben das erste Training beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 seit der Trennung von Chefcoach Christian Gross geleitet. Unter der Regie des 52 Jahre alten ehemaligen Schalker Spielers Büskens und des bisherigen Assistenztrainers Cinel starteten die Profis am Montagnachmittag in die Vorbereitung auf das Kellerduell am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Vorletzten FSV Mainz 05.

Von dpa