IOC bekräftigt: DOSB wollte keinen Dialog über Olympia 2032

Lausanne (dpa) - Das IOC hat die Kritik des Deutschen Olympischen Sportbunds wegen angeblicher «Falschaussagen» im Zuge der Rhein-Ruhr-Bewerbung um die Sommerspiele 2032 zurückgewiesen. Das Internationale Olympische Komitee bekräftigte am Montag, der DOSB habe trotz mehrerer Informationsgespräche nicht in einen Dialog mit dem IOC über künftige Spiele eintreten wollen. «Wie das Verfahren in den DOSB-Gremien zu dieser (Nicht)-Entscheidung gewesen ist, entzieht sich unserer Kenntnis», teilte ein IOC-Sprecher mit.

Von dpa