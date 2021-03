Holstein Kiel will im DFB-Pokal Historisches erreichen

Kiel (dpa/lno) - Vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) verspürt Trainer Ole Werner weder die Bürde des Favoriten noch die Angst vor der Blamage. Um gegen den Regionalligisten Rot-Weiss Essen das Halbfinale zu erreichen, müssten die Fußballer vom Zweitligisten Holstein Kiel aber «eine Topleistung» bringen, sagte der Coach der «Störche» am Montag. Essen sei noch immer ein großer Name, und der Club habe «unbestritten Qualitäten für mehr als 4. Liga».