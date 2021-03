Düsseldorf (dpa/lnw) - Fünf mutmaßliche Mitglieder arabischer Clans müssen sich seit Montag in Düsseldorf wegen Entführung, Erpressung, schwerer Körperverletzung und Betruges vor Gericht verantworten. Die Angeklagten im Alter von 25 bis 58 Jahren wohnten zuletzt alle in Wuppertal und sind am Landgericht angeklagt.

Von dpa