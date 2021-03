Trainersuche auf Schalke: «Braucht entsprechend Zeit»

Gelsenkirchen (dpa) - Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer trotz der prekären Situation nichts überstürzen. «Logisch, das ist die wichtigste Frage. Und für die wichtigste Frage braucht man entsprechend Zeit. Es ist wichtig, dass sorgfältig zu machen und zu schauen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es passt. Denn diese Entscheidung ist äußert wichtig für die Zukunft des FC Schalke 04», sagte Peter Knäbel, Nachfolger des freigestellten Sportvorstandes Jochen Schneider, am Montag in einem Interview mit dem vereinseigenen TV.

Von dpa