Digitalisierung: Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen sollen nach Aussagen von Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) künftig stärker im Bereich der Digitalisierung aus- und fortgebildet werden. «Wir haben allen Schulen je 1000 Euro Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt, ebenso wie einen pädagogischen Tag zur Fortbildung im Bereich der Digitalisierung», sagte Gebauer dem «Kölner Stadtanzeiger» (Dienstag). Zusätzlich würden insgesamt 18 Millionen Euro für die digitale Bildungsoffensive in die Hand genommen. In NRW gab es nach Angaben des Bildungsministeriums im Schuljahr 2019/20 rund 4900 öffentliche Schulen.

