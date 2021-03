Alltours will nach Krise neue Mitarbeiter einstellen

Der Firmenchef rechnet damit, dass das Geschäft im Juni/Juli stark anziehen wird, auch weil sich Tests und Impfungen immer mehr durchsetzten. Zu den Trends sagte er: «Wir merken jetzt schon an den Buchungen, dass die vielen schönen Ecken Deutschland wie Bayern, die Nordsee- und Ostseeregion und andere Ziele sehr beliebt sein werden. So war es bereits im Jahr 2020.» Die Kunden zeigten auch «viel Interesse an Griechenland sowie an der Türkei».

© dpa-infocom, dpa:210302-99-649217/2