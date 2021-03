Sonne und Regen in Nordrhein-Westfalen erwartet

Am Donnerstag ziehen dann Wolken über die Region. Die Temperaturen sinken auf sieben bis elf Grad. Zeitweise kann es laut DWD regnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf ein bis minus zwei Grad, gebietsweise kann es glatt werden. Am Freitag setzt sich der Trend laut Vorhersage fort: Bei Temperaturen bis zu sieben Grad wechseln sich Schauer und Sonne ab.

