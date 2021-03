Borken (dpa/lnw) - Bei einem Wohnhausbrand im münsterländischen Borken ist am frühen Dienstagmorgen ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 97-jähriger Bewohner werde noch vermisst und in den Trümmern des Hauses vermutet, teilte die Polizei mit. Eine 50 Jahre alte Frau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa