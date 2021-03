Zwei Tote bei Wohnhausbrand: Mordkommission ermittelt

Borken (dpa/lnw) - Bei einem Wohnhausbrand im münsterländischen Borken sind am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Zuerst fanden die Rettungskräfte einen 60 Jahre alten Mann tot in dem Haus, dann wurde am Mittag die Leiche seines 97-jährigen Vaters aus den Trümmern geborgen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Eine 50 Jahre alte Frau sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen.

Von dpa