Gorbatschows 90. Geburtstag: Laschet erinnert an Besuch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Michail Gorbatschow zu dessen 90. Geburtstag als einen der großen Gestalter der Weltpolitik des 20. Jahrhunderts gewürdigt. «In Nordrhein-Westfalen erinnern wir uns vor allem an seinen Besuch der Dortmunder Westfalenhütte, wo ihn rund 9000 Stahlarbeiter der Hoesch-AG im Juni 1989 begrüßten», so Laschet am Dienstag.