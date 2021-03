«Mittelmäßiger Start ins Frühjahr» auf dem NRW-Arbeitsmarkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Pandemie hat wieder stärkere Folgen für den Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen. Der sonst übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar ist in diesem Jahr ausgeblieben. «Wir erleben also nur einen mittelmäßigen Start ins Frühjahr», sagte der Chef der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Dienstag. Insgesamt habe sich der NRW-Arbeitsmarkt aber «weiter robust und widerstandsfähig gezeigt».

Von dpa