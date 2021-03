Krefeld beginnt mit Lehrer-Impfungen: 600 Anmeldungen

Die Sonder-Impfaktion sechs Tage vor dem regulären Impfstart für Grundschullehrer und Erzieher am kommenden Montag wurde möglich, weil in Krefeld rund 1200 Dosen des vom Land zugeteilten Astrazeneca-Impfstoffs übrig geblieben waren und nicht an die eigentlich vorgesehenen Gruppen verabreicht werden konnten. Am Donnerstag sollen in Krefeld die übrigen rund 600 Dosen verwendet werden.

Das überraschende Impfangebot für Grundschul- und Kitabeschäftigte im Alter von unter 65 Jahren hatte die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz am Wochenende angekündigt. Gegen 13.30 Uhr soll die Aktion im Impfzentrum am Sprödentalplatz nach Auskunft des Stadtsprechers beginnen.

«Keinem anderen Impfling der bisherigen Priorisierungsgruppen wird mit diesem Verfahren ein bestehender Impftermin weggenommen», betonte Sabine Hilcker, Leiterin des Krefelder Impfzentrums. Anspruch auf eine Impfung haben neben den Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern auch weitere Beschäftigte, die regelmäßig in den Einrichtungen tätig sind. Dazu gehören beispielsweise auch Integrationshelfer, Sozialarbeiter oder Hausmeister.

