Missbrauchskomplex Münster: Anklage für fast elf Jahre Haft

Der Prozess fand zum Schutz des Opfers weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil will das Landgericht am nächsten Dienstag (9.3.) sprechen. Der Mann hatte sich zu den Vorwürfen geäußert. Auch sagte er als Zeuge in einem anderen Prozess aus, was zur Festnahme der Lebensgefährtin des Hauptangeklagten führte. Sie soll den Missbrauch ihres eigenen Sohnes nicht verhindert haben.

Münster ist einer von drei großen Missbrauchsfällen der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen. Der Fall kam im Juni 2020 nach Ermittlungen in einer Gartenlaube ans Licht. Im Zuge dessen hatte es in mehreren Bundesländern und im Ausland Festnahmen gegeben. Im Komplex «Rose» laufen bundesweit Verfahren gegen fast 30 Beschuldigte. Ein Mann aus Schleswig-Holstein ist bereits rechtskräftig verurteilt - zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Er hatte ein Geständnis abgelegt und dem Opfer so eine Zeugenaussage vor Gericht erspart. Zwei Männer aus Hannover wurden zu Haftstrafen von fast acht und knapp über vier Jahren verurteilt. Diese Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.

Hauptangeklagter ist der IT-Techniker aus Münster. Er soll seinen Ziehsohn an verschiedenen Orten, darunter in einer heute abgerissenen Gartenlaube in Münster, mehreren Männern zum Missbrauch angeboten haben. Außerdem machte er Aufnahmen von den Vergewaltigungen. Der Hauptprozess läuft derzeit am Landgericht Münster. Mit einem Urteil wird im Frühjahr gerechnet.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-658199/2