Neues Fahrradgesetz soll für deutlich mehr Radverkehr sorgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen soll in einigen Jahren im Schnitt jede vierte Fahrt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Dieses ohne genaues Datum genannte Ziel soll im neuen «Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz» (FaNaG NRW) festgeschrieben werden, das am Dienstag vom Kabinett verabschiedet wurde. Demnach sollen künftig 25 Prozent der Verkehrswege auf das Rad entfallen.

Von dpa