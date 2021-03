Ausstellung über jüdisches Leben eröffnet: Ohne Besucher

Essen (dpa/lnw) - Eine Wanderausstellung zu 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland ist am Dienstagabend in der Alten Synagoge Essen eröffnet worden - Corona zum Trotz und ohne öffentliches Publikum. Der Fokus der Multimedia-Schau «Menschen, Bilder, Orte» liegt auf der Alltagsgeschichte von Jüdinnen und Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands - bis in die Gegenwart. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die mit ihren Lebenswegen markante Ereignisse jüdischer Geschichte in Deutschland widerspiegeln. Die weiteren Stationen nach Essen (bis 27. April) sind Münster, Köln, Wesel und Dortmund.

Von dpa