Auto überschlägt sich: Fahrer und Beifahrer türmen

Bergneustadt (dpa/lnw) - Zwei Männer haben sich in Bergneustadt (Oberbergischer Kreis) mit ihrem Auto überschlagen und sind anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Das Auto sei nach dem Unfall am Dienstagabend in der Ortschaft auf dem Dach liegen geblieben, teilte die Polizei mit. Der Wagen war demnach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Bordstein geprallt. Dabei wurde das Auto gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Warum die beiden Männer flüchteten und ob sie sich bei dem Unfall verletzten, war zunächst unklar.

Von dpa