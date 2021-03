Gladbachs Co-Trainer erklärt Plausch mit Haaland

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Co-Trainer René Marić ärgert sich über seinen von TV-Kameras festgehaltenen Plausch mit Dortmund-Stürmer Erling Haaland nach dem Pokal-Aus am Dienstagabend. «Ich war und bin so angefressen und traurig, dass ich nicht an irgendwelche Kameras denken konnte. Dumm», schrieb der Co-Trainer des Fußball-Bundesligisten bei Twitter. Der Assistent von Cheftrainer Marco Rose, der zur kommenden Saison zum BVB wechselt, bezeichnete die Szene als «naiv, emotional & unbedacht». Marić war wie Haaland früher bei RB Salzburg angestellt.

Von dpa