Nach Tod im Krankenhaus: Anklage gegen zwei Pflegekräfte

Bielefeld (dpa/lnw) - Sechs Monate nach dem Tod eines Patienten in einem Krankenhaus in Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Die Ermittler werfen einer 63-jährigen Krankenpflegerin und einer 22-jährigen Auszubildenden vor, bei der Vergabe von Tabletten einen Fehler gemacht zu haben, wie Staatsanwältin Claudia Bosse am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der dabei gestorbene 26-Jährige lag nach einer Routine-Operation in einem Zweibettzimmer neben einem drogenabhängigen Krebspatienten. Ein für ihn gedachtes Medikament soll falsch zugeordnet worden sein. Das «Westfalen-Blatt» hatte zuvor über die Anklage berichtet.

Von dpa