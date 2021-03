Kutschaty: Bei Olympia-Bewerbung Hausaufgaben nicht gemacht

Die Bemühungen, die Spiele nach Nordrhein-Westfalen zu holen, hatten in der vergangenen Woche einen wohl entscheidenden Rückschlag erlitten, als das Internationale Olympische Komitee (IOC) das australische Brisbane zum bevorzugten Bewerber erklärte. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte darauf die frühe Vorfestlegung auf Brisbane kritisiert: «Wir hätten alles geliefert, was man braucht, wenn wir gewusst hätten, dass so kurzfristig entschieden wird.»

