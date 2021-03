Laschet hält an Olympia fest: «Will für Bewerbung kämpfen»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält an den Olympia-Plänen für die Rhein-Ruhr-Region fest. «Ich will für diese Bewerbung weiter kämpfen», sagte er am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Laschet kritisierte die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), ausschließlich mit dem australischen Brisbane über die Ausrichtung der Spiele im Jahr 2032 zu verhandeln. «Nachhaltigkeit und Transparenz waren jedenfalls nicht die Hauptmotivation des IOC», sagte der Ministerpräsident.

Von dpa