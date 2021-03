Seuchen-Eindämmung: Geflügel muss im Stall bleiben

Gütersloh/Paderborn (dpa/lnw) - Wegen mehrerer Verdachtsfälle auf Geflügelpest dürfen Hühner und anderes Nutzgeflügel im gesamten Regierungsbezirk Detmold vorerst nicht mehr aus dem Stall. Ein Erlass für die sogenannte Aufstallungspflicht sei am Mittwoch an die Kreise in der Region gegangen, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (Lanuv). Nach Verdachtsfällen bei einem Mast-Enten-Betrieb im Kreis Gütersloh sowie bei einem Hobbyhalter im Kreis Paderborn werde im Kreis Minden-Lübbecke zur Zeit ein weiterer Verdacht auf das Virus in einem Putenbetrieb mit 7000 Tieren geprüft, so der Sprecher. Ist eine Infektion mit der Geflügelpest wahrscheinlich, wird auch hier der Tierbestand getötet.

Von dpa