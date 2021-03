Polizei stellt in Minden 18 Kilo Drogen in Auto sicher

Minden (dpa/lnw) - Bei der Kontrolle eines polizeibekannten 34-Jährigen hat die Polizei in Minden in einem Auto 18 Kilogramm Drogen sichergestellt. Es handele sich um 17 Kilo Amphetamine und ein Kilo Haschisch im Wert von insgesamt rund 70 000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen den Mann sei bereits seit mehreren Monaten ermittelt worden. Er befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft. Als die Verkehrspolizei den Wagen in der vergangenen Woche stoppte, habe der 34-Jährige unter Drogeneinfluss auf dem Beifahrersitz gesessen, eine 24-Jährige Frau steuerte den Wagen. Woher die Drogen stammen, versuche die Polizei nun zu klären. Beide machten bislang keine Angaben. Die Fahrerin kam wieder auf freien Fuß.