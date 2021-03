Eine Woche nach Test–Bekanntgabe: Kefkir gegen Kiel dabei

Essen (dpa) – Schon eine Woche nach Bekanntgabe seines positiven Corona–Tests steht Offensivspieler Oguzhan Kefkir in der Startelf des Viertligisten Rot–Weiss Essen für das Viertelfinale im DFB–Pokal gegen Zweitligist Holstein Kiel. Der 29–Jährige, der im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (2:1 n.V.) das 1:1 erzielt hatte, durfte die Quarantäne bereits am Sonntag wieder verlassen. Mitspieler Amara Condé, der mit ihm positiv getestet wurde, befindet sich weiter in Quarantäne und steht nicht im Kader. Neben ihm fehlt nur der verletzte Sandro Plechaty gegenüber der Leverkusen–Startelf.

Von dpa