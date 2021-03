Betrunkener schleudert auf Flucht über Betonwand

Köln (dpa/lnw) - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Köln auf der Flucht vor der Polizei spektakulär mit seinem Wagen überschlagen. Das Auto sei in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn 3 über eine sogenannte Betonschrammwand geschleudert, teilte die Polizei mit. Anschließend kam es auf den Rädern wieder zum Stehen. «Dem mit mutmaßlich mehr als zwei Promille alkoholisierten 33-Jährigen gelang es, leicht verletzt aus dem Wrack zu klettern», berichteten die Beamten. Einen anschließenden Fluchtversuch habe die Polizei dann aber unterbunden. Sie ordneten eine Blutprobe an.

Von dpa