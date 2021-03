Mann bedroht mehrere Menschen in Werne mit Messer

Werne (dpa/lnw) - Ein Mann soll in Werne (Kreis Unna) mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, meldete ein Zeuge am Montagnachmittag, dass der Mann zunächst mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses bedroht und sich dann in eine andere Wohnung zurückzog hatte. Spezialeinsatzkräfte überwältigten demnach den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Es sei niemand verletzt worden. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Von dpa