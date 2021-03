Münsters Oberbürgermeister: «Noch lange nicht über den Berg»

Münster (dpa/lnw) - Angesichts in Aussicht stehender Lockerungen für Kommunen mit niedriger Corona-Inzidenz mahnt Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe weiter zu Zurückhaltung. «Wir sind noch lange nicht über den Berg», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag dem Radiosender WDR2. Er vermisse bei den bisherigen Beschlüssen weiterhin Konzepte für eine «intelligente digitale Nachverfolgung». Auch das Festhalten an den Inzidenz-Zahlen sehe er kritisch. Mit einem Wert von knapp unter 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen Woche liegt Münster deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Landesdurchschnitt von 62,8.

Von dpa