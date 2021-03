Vier verletzte Polizisten nach Angriffen durch Jugendliche

Iserlohn (dpa/lnw) - Zwei Jugendliche haben vier Polizisten bei einer Kontrolle in Iserlohn (Märkischer Kreis) verletzt. Im Bereich eines Spielplatzes in der Innenstadt kam es nach Angaben vom Donnerstag zuletzt immer wieder zu größeren Treffen Jugendlicher und teilweise zu Straftaten. Als eine Streife am Mittwoch dort vorbeifuhr, ergriffen mehrere Jugendliche die Flucht, drei von ihnen konnten aber geschnappt werden.

Von dpa