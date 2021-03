Allwetterzoo Münster will Montag wieder öffnen

Münster (dpa/lnw) - Der Allwetterzoo Münster will vom kommenden Montag an wieder öffnen. Ein Besuch sei aber nur mit Buchung eines Zeitfensters möglich, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner unter anderem Zoos mit Terminvergabe wieder öffnen dürfen.

Von dpa