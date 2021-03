Köln/Essen (dpa/lnw) - Nach viermonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wollen viele Zoos und Museen in Nordrhein-Westfalen in der nächsten Woche wieder öffnen. So planen der Allwetterzoo Münster und der Zoo in Wuppertal bereits am Montag wieder Besucher hereinzulassen. «Wir freuen uns und sind gut vorbereitet», sagte der Wuppertaler Verwaltungsleiter, Jochen Witjes, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Besucher müssten allerdings vorher online ein Zeitfenster buchen.

Bund und Länder hatten am Mittwoch beschlossen, dass in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von weniger als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner unter anderem Zoos, Museen und Galerien mit Terminvergabe wieder öffnen dürfen. Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, in der detaillierte Vorgaben geregelt werden, lag am Donnerstag aber noch nicht vor.

«Wir hoffen, dass der Rahmen nicht zu eng gesteckt wird», sagte der Leiter der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, Hendrik Berendson. Er hat als Öffnungsdatum den 12. März im Auge. «Wir brauchen ein paar Tage Vorlauf, um die Terminvergabe technisch umzusetzen.» Der Kölner Zoo will zunächst die genauen Corona-Schutzvorgaben abwarten, ehe er einen Termin für die Wiedereröffnung bekanntgibt.

Dagegen hat der Allwetterzoo Münster schon konkrete Pläne: Am Montag sollen dort nach Angaben eines Sprechers 1000 Besucher eingelassen werden, die eine Eintrittskarte bei einer «stillen Auktion» erworben haben. Von Dienstag an werde der Zoo dann für alle Menschen geöffnet, die vorher einen Timeslot gebucht hätten. Die Tierhäuser blieben voraussichtlich zunächst geschlossen.

Auch bei den Museen im Land laufen die Vorbereitungen für die Öffnung auf Hochtouren. «Am Dienstag ist es wahrscheinlich so weit», sagte eine Sprecherin der Kunstsammlung NRW. «Wir freuen uns schon sehr.» Auch dort soll es ein Timeslot-System geben, zudem müssten Besucher medizinische Masken tragen.

Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf will am Mittwoch wieder öffnen. «Dann wird auch erstmals unsere Heinz-Mack-Ausstellung für Besucher zu sehen sein», sagte eine Sprecherin. Im Essener Kunstmuseum Folkwang wartet seit Anfang Februar die Großinstallation «The Happy End of Franz Kafka's «Amerika»» des Künstlers Martin Kippenberger auf Besucher. Museumsdirektor Peter Gorschlüter will sein Haus voraussichtlich ab Donnerstag wieder öffnen.

Auch die Bundeskunsthalle in Bonn, das Museum Ludwig in Köln und das Von der Heydt-Museum in Wuppertal gehen von einer Öffnung im Laufe der nächsten Woche aus.

