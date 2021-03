Nach blutiger Auseinandersetzung: Freispruch für 42-Jährigen

Köln (dpa/lnw) - In einem Prozess um eine blutige Auseinandersetzung in einem Kölner Park ist ein Angeklagter freigesprochen worden. Das Landgericht ging in seinem Urteil am Donnerstag zwar davon aus, dass es den Streit zwischen dem Mann und dem späteren Opfer im Juni 2020 im Stadtteil Bocklemünd gegeben hatte - erwiesen sei aber auch, dass entgegen den Angaben des Opfers weder eine Machete noch ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sei.

Von dpa