Verbund: 60 Prozent der Bahnhöfe in «schlechtem Zustand»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Rund 60 Prozent aller Bahnhöfe im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) befinden sich laut einer Untersuchung des VRR in einem «schlechten Zustand». Dies geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten 14. Stationsbericht hervor, der jährlich erstellt wird. Bewertet wurden die Aufenthaltsqualität, die Fahrgastinformation und die Barrierefreiheit an den 294 Bahnhöfen und Bahn-Haltepunkten im VRR.