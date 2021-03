Unfall mit Gefahrgut-Sattelzug: A57 gesperrt

Wesel (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 57 zwischen Rheinberg (Niederrhein) und den Niederlanden ist am Donnerstag ein Gefahrgut-Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und drohte an einer Böschung umzukippen. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an, um den Lkw abzusichern und vor dem Umkippen zu bewahren. Über die Art der Ladung und die Unfallursache lagen zunächst keine Angaben vor. Die Fahrbahn Richtung Niederlande war zunächst komplett gesperrt, teilte die Polizei mit.

Von dpa